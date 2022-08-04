04 августа 2022
03 августа 2022

Тюмень вошла в топ туристических авианаправлений в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень вошла в топ популярных авианаправлений в России Фото:

Тюмень стала популярным туристическим авианаправлением по России в августе. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру.

«Наиболее востребованный маршрут — из Москвы в Сочи. Такие билеты приобрели 11 процентов туристов.<…> В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень», — передает РИА «Новости». Среди зарубежных направлений у туристов популярностью пользуются страны ближнего зарубежья.

Аналитики сервиса Туту.ру отметили, что 89% перелетов в августе запланировано по России. Билет на самолет по стране в одну сторону в среднем стоит 9,4 тысячи рублей, за границу — 14,3 тысячи рублей.

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Тюмень стала популярным туристическим авианаправлением по России в августе. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру. «Наиболее востребованный маршрут — из Москвы в Сочи. Такие билеты приобрели 11 процентов туристов.<…> В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень», — передает РИА «Новости». Среди зарубежных направлений у туристов популярностью пользуются страны ближнего зарубежья. Аналитики сервиса Туту.ру отметили, что 89% перелетов в августе запланировано по России. Билет на самолет по стране в одну сторону в среднем стоит 9,4 тысячи рублей, за границу — 14,3 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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