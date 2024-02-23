ВСУ попытались совершить теракт внутри России

Минобороны РФ: ПВО отразили атаку ВСУ по Курской области
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Средства ПВО отразили украинскую атаку по Курской области Фото:

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников по Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. В ведомстве назвали происходящее очередной попыткой теракта со стороны Украины.

Накануне Украина также пыталась совершить теракт на территориях Ростовской и Брянской областей. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. Киев неоднократно предпринимает попытки ударить по территориям РФ.

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Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников по Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. В ведомстве назвали происходящее очередной попыткой теракта со стороны Украины. Накануне Украина также пыталась совершить теракт на территориях Ростовской и Брянской областей. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. Киев неоднократно предпринимает попытки ударить по территориям РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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