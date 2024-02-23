Происшествия ВСУ попытались совершить теракт внутри России Минобороны РФ: ПВО отразили атаку ВСУ по Курской области 23 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Средства ПВО отразили украинскую атаку по Курской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников по Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. В ведомстве назвали происходящее очередной попыткой теракта со стороны Украины. Накануне Украина также пыталась совершить теракт на территориях Ростовской и Брянской областей. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. Киев неоднократно предпринимает попытки ударить по территориям РФ. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников по Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — подчеркнули в российском военном ведомстве. В ведомстве назвали происходящее очередной попыткой теракта со стороны Украины. Накануне Украина также пыталась совершить теракт на территориях Ростовской и Брянской областей. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. Киев неоднократно предпринимает попытки ударить по территориям РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям