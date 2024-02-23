ВСУ попытались совершить теракт внутри России

Средства ПВО отразили украинскую атаку по Курской области
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников по Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», —
Накануне Украина также пыталась совершить теракт на территориях Ростовской и Брянской областей. Российские средства ПВО успешно отразили атаку. Киев неоднократно предпринимает попытки ударить по территориям РФ.
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