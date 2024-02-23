Политика Власть Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео 23 февраля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + Владимир Путин каждый год 23 февраля приносит цветы к Могиле Неизвестного Солдата Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин в День Защитника Отечества возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата», — написал Павел Зарубин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал ВС России с праздником 23 февраля. Президент отметил, что День защитника Отечества является одним из самых почитаемых в стране. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин в День Защитника Отечества возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата», — написал Павел Зарубин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал ВС России с праздником 23 февраля. Президент отметил, что День защитника Отечества является одним из самых почитаемых в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям