Владимир Путин каждый год 23 февраля приносит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Путин в День Защитника Отечества возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата», — написал Павел Зарубин. Видео
Ранее Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал ВС России с праздником 23 февраля. Президент отметил, что День защитника Отечества является одним из самых почитаемых в стране.
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