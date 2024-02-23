Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , могила неизвестного солдата, почетный караул, смена караула
Владимир Путин каждый год 23 февраля приносит цветы к Могиле Неизвестного Солдата Фото:

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Путин в День Защитника Отечества возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата», — написал Павел Зарубин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал ВС России с праздником 23 февраля. Президент отметил, что День защитника Отечества является одним из самых почитаемых в стране.

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Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин в День Защитника Отечества возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата», — написал Павел Зарубин. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал ВС России с праздником 23 февраля. Президент отметил, что День защитника Отечества является одним из самых почитаемых в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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