Самолет, летевший из Москвы в ЯНАО, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы

23 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Проблема с самолетом возникла у авиакомпании «Газпром авиа» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU У самолета авиакомпании «Газпром авиа» 23 февраля во время перелета из Москвы в Ямбург (ЯНАО) произошла проблема с шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета самолет RRJ-100-95, RA-89018, рейс GZP467 летевший по маршруту Москва — Ямбург в районе аэродрома Остафьево доложил о технической неисправности шасси. После взлета воздушного судна шасси не встали на замок. Капитан самолета принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково», — говорится в сообщении. Посадка воздушного судна во Внуково произошла благополучно. Помощь после посадки не потребовалась. На аэродроме была объявлена тревога АСК код «Синий». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее схожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании Utair. Тогда самолет летел из Сургута в Тюмень. Судну пришлось вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента под свой контроль взяла Сургутская транспортная прокуратура.

У самолета авиакомпании «Газпром авиа» 23 февраля во время перелета из Москвы в Ямбург (ЯНАО) произошла проблема с шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета самолет RRJ-100-95, RA-89018, рейс GZP467 летевший по маршруту Москва — Ямбург в районе аэродрома Остафьево доложил о технической неисправности шасси. После взлета воздушного судна шасси не встали на замок. Капитан самолета принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково», — говорится в сообщении. Посадка воздушного судна во Внуково произошла благополучно. Помощь после посадки не потребовалась. На аэродроме была объявлена тревога АСК код «Синий». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее схожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании Utair. Тогда самолет летел из Сургута в Тюмень. Судну пришлось вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента под свой контроль взяла Сургутская транспортная прокуратура.