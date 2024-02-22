Самолет, летевший из Москвы в ЯНАО, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы

У самолета авиакомпании «Газпром авиа» 23 февраля во время перелета из Москвы в Ямбург (ЯНАО) произошла проблема с шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.
«При выполнении полета самолет RRJ-100-95, RA-89018, рейс GZP467 летевший по маршруту Москва — Ямбург в районе аэродрома Остафьево доложил о технической неисправности шасси. После взлета воздушного судна шасси не встали на замок. Капитан самолета принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково», — говорится в сообщении.
Посадка воздушного судна во Внуково произошла благополучно. Помощь после посадки не потребовалась. На аэродроме была объявлена тревога АСК код «Синий».
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее схожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании Utair. Тогда самолет летел из Сургута в Тюмень. Судну пришлось вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента под свой контроль взяла Сургутская транспортная прокуратура.
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