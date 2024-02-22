22 февраля 2024

Самолет, летевший из Москвы в ЯНАО, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
Проблема с самолетом возникла у авиакомпании «Газпром авиа» Фото:

У самолета авиакомпании «Газпром авиа» 23 февраля во время перелета из Москвы в Ямбург (ЯНАО) произошла проблема с шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При выполнении полета самолет RRJ-100-95, RA-89018, рейс GZP467 летевший по маршруту Москва — Ямбург в районе аэродрома Остафьево доложил о технической неисправности шасси. После взлета воздушного судна шасси не встали на замок. Капитан самолета принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково», — говорится в сообщении.

Посадка воздушного судна во Внуково произошла благополучно. Помощь после посадки не потребовалась. На аэродроме была объявлена тревога АСК код «Синий».

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее схожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании Utair. Тогда самолет летел из Сургута в Тюмень. Судну пришлось вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента под свой контроль взяла Сургутская транспортная прокуратура.

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У самолета авиакомпании «Газпром авиа» 23 февраля во время перелета из Москвы в Ямбург (ЯНАО) произошла проблема с шасси. Об этом сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета самолет RRJ-100-95, RA-89018, рейс GZP467 летевший по маршруту Москва — Ямбург в районе аэродрома Остафьево доложил о технической неисправности шасси. После взлета воздушного судна шасси не встали на замок. Капитан самолета принял решение о возврате на аэродром вылета Внуково», — говорится в сообщении. Посадка воздушного судна во Внуково произошла благополучно. Помощь после посадки не потребовалась. На аэродроме была объявлена тревога АСК код «Синий». URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее схожая ситуация произошла с рейсом авиакомпании Utair. Тогда самолет летел из Сургута в Тюмень. Судну пришлось вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента под свой контроль взяла Сургутская транспортная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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