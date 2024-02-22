Пять оборонных заводов Перми внесены в санкционный список Евросоюза

В новый антироссийский санкционный перечень попали пять оборонных предприятия Перми. Полный список организаций опубликован на сайте Совета Европейского союза.
«В приложении перечислены физические и юридические лица, организации и учреждения, которые являются военными потребителями или поставщиками, являются частью военно-промышленного комплекса РФ, имеют коммерческие или иные связи с российским сектором обороны и безопасности или иным образом поддерживают его. ФКП „Пермский пороховой завод“, АО „Пермский машиностроительный завод“, ОАО „ОДК-Пермские моторы“, АО „НИИ ПМ“, ПАО „НПО Искра“», — написано
В 13-й пакет ограничений внесены 106 физических и 88 юридических лиц. Днем ранее «Пермский пороховой завод» включили в санкционный список Великобритании.
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