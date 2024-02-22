Пермский завод, выпускающий снаряды к «Градам», попал под новые санкции

Пермский пороховой завод попал под санкции Великобритании

Пермский пороховой завод выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

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ФГП «Пермский пороховой завод» попало в санкционный список Великобритании. Список юридических и физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, опубликован 22 февраля на сайте министерства иностранных дел этой страны. В документе указано, что оборонный завод производит боеприпасы, которые используются «в военном конфликте на Украине».

«Государственное предприятие „Пермский пороховой завод“ — российский государственный производитель боеприпасов, используемых российскими военными в конфликт на Украине», — сказано в документе. Ранее Пермский пороховой завод попал в санкционный список Евросоюза, а также США.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие, в том числе, выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», другую продукцию военного назначения.