Челябинские предприятия попали в новый санкционный список Евросоюза

Предприятия Челябинской области, в числе которых АО «Челябинский радиозавод «Полет» и ОАО «Конструкторское бюро Макеева», попали в новый санкционный список Евросоюза. Документ был опубликован 23 февраля на сайте ЕС.
«Перечислены физические или юридические лица, организации или объединения, которые… являются частью военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с российским сектором обороны и безопасности или иным образом поддерживают его», — указано на сайте ЕС. В санкционный список попали АО «Челябинский радиозавод «Полет», Миасский машиностроительный завод, ООО «Папилон Системс», АО «Папилон», ОАО «Конструкторское бюро Макеева» (все три компании работают в Миассе — прим. URA.RU), а также АО «Златоустовский машиностроительный завод».
Председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин накануне был внесен в обновленный санкционный список Великобритании. В список попал Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Также в перечне появились Южно-Уральский завод тракторов и ООО «БИТВАН». Последняя компания специализируется на производстве станков.
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