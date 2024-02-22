Челябинские предприятия попали в новый санкционный список Евросоюза

23 февраля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Челябинский завод «Полет» попал в новый санкционный список Евросоюза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятия Челябинской области, в числе которых АО «Челябинский радиозавод «Полет» и ОАО «Конструкторское бюро Макеева», попали в новый санкционный список Евросоюза. Документ был опубликован 23 февраля на сайте ЕС. «Перечислены физические или юридические лица, организации или объединения, которые… являются частью военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с российским сектором обороны и безопасности или иным образом поддерживают его», — указано на сайте ЕС. В санкционный список попали АО «Челябинский радиозавод «Полет», Миасский машиностроительный завод, ООО «Папилон Системс», АО «Папилон», ОАО «Конструкторское бюро Макеева» (все три компании работают в Миассе — прим. URA.RU), а также АО «Златоустовский машиностроительный завод». Председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин накануне был внесен в обновленный санкционный список Великобритании. В список попал Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Также в перечне появились Южно-Уральский завод тракторов и ООО «БИТВАН». Последняя компания специализируется на производстве станков.

Предприятия Челябинской области, в числе которых АО «Челябинский радиозавод «Полет» и ОАО «Конструкторское бюро Макеева», попали в новый санкционный список Евросоюза. Документ был опубликован 23 февраля на сайте ЕС. «Перечислены физические или юридические лица, организации или объединения, которые… являются частью военно-промышленного комплекса России или которые имеют коммерческие или иные связи с российским сектором обороны и безопасности или иным образом поддерживают его», — указано на сайте ЕС. В санкционный список попали АО «Челябинский радиозавод «Полет», Миасский машиностроительный завод, ООО «Папилон Системс», АО «Папилон», ОАО «Конструкторское бюро Макеева» (все три компании работают в Миассе — прим. URA.RU), а также АО «Златоустовский машиностроительный завод». Председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин накануне был внесен в обновленный санкционный список Великобритании. В список попал Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Также в перечне появились Южно-Уральский завод тракторов и ООО «БИТВАН». Последняя компания специализируется на производстве станков.