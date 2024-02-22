Челябинские олигархи попали в новый пакет санкций Великобритании

Игорь Зюзин попал под санкционный пресс вслед за своим металлургическим комбинатом в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин внесен в обновленный санкционный список Великобритании. Также в список попал Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Документ опубликован 22 февраля на сайте британского правительства страны.

«Игорь Владимирович Зюзин участвовал и/или участвует в получении выгоды или поддержке Правительства России, работая в качестве директора или эквивалентного лица ПАО „Мечел“, предприятия в российском добывающем секторе, секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России», — говорится в тексте.

ЧКПЗ же, по мнению британцев, «участвует или участвовал в дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины путем предоставления средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальная целостность, суверенитет или независимость Украины».

Также в списке появился Южно-Уральский завод тракторов и ООО «БИТВАН». Последняя компания специализируется на производстве станков.

Помимо этого, в преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине очередные санкции были согласованы Евросоюзом. Это уже 13 пакет санкций, который вступит с действие 24 февраля и станет, по данным ЕС, самым обширным за последние два года.