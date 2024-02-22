22 февраля 2024

Новые санкции США затронули Челиндбанк и миллиардера Струкова

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Челябинские предприятия вновь оказались в санкционном списке США Фото:

Новые санкции, введенные Соединенными штатами Америки (США) 23 февраля, затронули несколько банков, в том числе челябинский Челиндбанк. Санкции также введены против ПАО «Южуралзолото группа компаний», ее владельца, миллиардера из списка Forbes Константина Струкова, ОА «Челябинскгеосъемка». Информация об этом размещена на сайте министерства финансов США.

«Их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — указано на сайте. Новые санкции США затронули банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Быстробанк. Кроме того, США ввели санкции против ПАО «Южуралзолото группа компаний» и миллиардера Струкова. В санкционный список США попала компания АО «Челябинскгеосъемка», которая выполняет региональные геологосъемочные работы и проводит мониторинг геологической среды.

В санкционный список Евросоюза (ЕС), опубликованный 23 февраля, попали предприятия Челябинской области. В том числе АО «Челябинский радиозавод «Полет», Миасский машиностроительный завод, ООО «Папилон Системс», АО «Папилон», ОАО «Конструкторское бюро Макеева», АО «Златоустовский машиностроительный завод». Об этом говорится на сайте ЕС.

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Новые санкции, введенные Соединенными штатами Америки (США) 23 февраля, затронули несколько банков, в том числе челябинский Челиндбанк. Санкции также введены против ПАО «Южуралзолото группа компаний», ее владельца, миллиардера из списка Forbes Константина Струкова, ОА «Челябинскгеосъемка». Информация об этом размещена на сайте министерства финансов США. «Их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — указано на сайте. Новые санкции США затронули банки Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Быстробанк. Кроме того, США ввели санкции против ПАО «Южуралзолото группа компаний» и миллиардера Струкова. В санкционный список США попала компания АО «Челябинскгеосъемка», которая выполняет региональные геологосъемочные работы и проводит мониторинг геологической среды. В санкционный список Евросоюза (ЕС), опубликованный 23 февраля, попали предприятия Челябинской области. В том числе АО «Челябинский радиозавод «Полет», Миасский машиностроительный завод, ООО «Папилон Системс», АО «Папилон», ОАО «Конструкторское бюро Макеева», АО «Златоустовский машиностроительный завод». Об этом говорится на сайте ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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