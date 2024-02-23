США ввели санкции против начальника ямальской колонии, в которой умер Навальный*

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Ранее Джо Байден заявил, что санкции были введены из-за смерти Алексея Навального в колонии Фото:
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США ввели санкции в отношении руководителя ИК-3 «Полярный волк» Вадима Калинина, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сказано в документе минфина Штатов.

«Руководитель ИК-3 „Полярный волк“, где умер Алексей Навальный, находится в санкционном списке», — сказано в сообщении Минфина. Также под ограничения попали заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев и начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин.

О новых санкциях президент США Джо Байден предупреждал заранее. По его словам, США ввели более 500 ограничений из-за смерти Навального. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет и дальше разжигать конфликт на Украине, чтобы почтить память Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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США ввели санкции в отношении руководителя ИК-3 «Полярный волк» Вадима Калинина, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сказано в документе минфина Штатов. «Руководитель ИК-3 „Полярный волк“, где умер Алексей Навальный, находится в санкционном списке», — сказано в сообщении Минфина. Также под ограничения попали заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев и начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин. О новых санкциях президент США Джо Байден предупреждал заранее. По его словам, США ввели более 500 ограничений из-за смерти Навального. А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет и дальше разжигать конфликт на Украине, чтобы почтить память Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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