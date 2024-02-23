Байден объявил о 500 новых санкциях против РФ из-за Навального*

23 февраля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден решил ввести более 500 новых санкций против России Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден заявил о введении более 500 санкций против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома . Он также рассказал, что США будут стараться принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России. Еще Штаты намерены увеличить финансирование СМИ, которые настроены против РФ. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что из-за смерти Навального НАТО будет больше спонсировать Украину, а также отправлять наемников. По его мнению, эскалация конфликта является якобы «лучшим способом почтить память человека». До этого ЕС одобрил очередной пакет санкций против России. Он стал 13-м по счету. Ограничения касаются 194 физических и юридических лиц. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что санкции не мешают стране развиваться. По его словам, они дают стимул местным компаниям расширять производство, а ВВП растет с каждым годом. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден заявил о введении более 500 санкций против России из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Белом доме. «Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за спецоперацию России на Украине и смерть Алексея Навального. Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку России», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома. Он также рассказал, что США будут стараться принимать меры по дальнейшему сокращению доходов России. Еще Штаты намерены увеличить финансирование СМИ, которые настроены против РФ. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался, что из-за смерти Навального НАТО будет больше спонсировать Украину, а также отправлять наемников. По его мнению, эскалация конфликта является якобы «лучшим способом почтить память человека». До этого ЕС одобрил очередной пакет санкций против России. Он стал 13-м по счету. Ограничения касаются 194 физических и юридических лиц. Глава РФ Владимир Путин отмечал, что санкции не мешают стране развиваться. По его словам, они дают стимул местным компаниям расширять производство, а ВВП растет с каждым годом. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов