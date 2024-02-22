Новые санкции США затронули два свердловских предприятия

Список с ограничениями опубликован на сайте Минфина США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Трубной металлургической компании» (ТМК) — Первоуральского новотрубного завода и «ТМК Нефтегазсервис». Информация об этом содержится на сайте ведомства. В ТМК пока не комментируют ситуацию.
23 февраля стало известно, что под санкциями Евросоюза оказалось другое свердловское предприятие — Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург). А накануне Великобритания объявила об ограничениях в отношении руководства «Уральской горно-металлургической компании».
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