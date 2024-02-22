22 февраля 2024

Новые санкции США затронули два свердловских предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Список с ограничениями опубликован на сайте Минфина США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Трубной металлургической компании» (ТМК) — Первоуральского новотрубного завода и «ТМК Нефтегазсервис». Информация об этом содержится на сайте ведомства. В ТМК пока не комментируют ситуацию.

23 февраля стало известно, что под санкциями Евросоюза оказалось другое свердловское предприятие — Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург). А накануне Великобритания объявила об ограничениях в отношении руководства «Уральской горно-металлургической компании».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин США ввел санкции в отношении двух дочерних структур «Трубной металлургической компании» (ТМК) — Первоуральского новотрубного завода и «ТМК Нефтегазсервис». Информация об этом содержится на сайте ведомства. В ТМК пока не комментируют ситуацию. 23 февраля стало известно, что под санкциями Евросоюза оказалось другое свердловское предприятие — Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург). А накануне Великобритания объявила об ограничениях в отношении руководства «Уральской горно-металлургической компании».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...