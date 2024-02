Лондон ввел санкции против свердловского холдинга

Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России. Новые ограничения коснулись руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Информация появилась на сайте МИДа Соединенного Королевства. Лондон внес дополнительные 14 позиций в антироссийский санкционный список. Теперь в перечне юрлиц под ограничениями появились УГМК, АЛРОС и НОВАТЭК. Санкции направлены на тех, кто поставляет вооружение, а также на «ключевые источники доходов России». В санкционный список попали белорусские и турецкие предприятия. Например, турецкий поставщик электроники Cozum Yazilim Donanim Elektronik, а также два китайских поставщика электроники — Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited и китайский производитель двигателей для БПЛА Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD. Санкции против России активно вводились Западом после начала конфликта на Украине. Тем не менее по данным властей и СМИ, российская экономика продолжает расти, несмотря на все введенные против нее ограничения. Кроме того, недавно стало известно, что около 127 компаний из Великобритании в период с февраля 2022 года по май 2023-го нарушили санкции против РФ.

