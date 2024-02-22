22 февраля 2024

Евросоюз ввел санкции против оборонного завода в Екатеринбурге

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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Документ ЕС опубликован 23 февраля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Под новый 13-й пакет санкций Евросоюза попал Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), расположенный в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

«Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесено: ПАО „Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, город Екатеринбург“» — сказано в документе.

В 12-й пакет санкций ЕС попали предприятие «Уралтрансмаш» (УВЗ) и гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. Документ опубликовали в декабре.

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Под новый 13-й пакет санкций Евросоюза попал Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), расположенный в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесено: ПАО „Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, город Екатеринбург“» — сказано в документе. В 12-й пакет санкций ЕС попали предприятие «Уралтрансмаш» (УВЗ) и гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. Документ опубликовали в декабре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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