Евросоюз ввел санкции против оборонного завода в Екатеринбурге

Документ ЕС опубликован 23 февраля
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Под новый 13-й пакет санкций Евросоюза попал Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), расположенный в Екатеринбурге. Информация об этом опубликована на официальном сайте Совета ЕС.
«Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесено: ПАО „Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, город Екатеринбург“» — сказано в документе.
В 12-й пакет санкций ЕС попали предприятие «Уралтрансмаш» (УВЗ) и гендиректор «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. Документ опубликовали в декабре.
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