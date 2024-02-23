Минобрнауки РФ раскрыло, сколько участников СВО получили скидки в вузах

Минобрнауки: около 4 тысяч членов семей участников СВО получили скидки в вузах

23 февраля 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

В российских вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Около шести тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили скидки на обучение в высших учебных заведениях России. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. «Предоставлена скидка на обучение около двум тысячам участников СВО и около четырем тысячам членов семей военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ. При этом на бесплатное обучение были переведены около тысячи участников СВО и около 900 членов их семей. По данным министерства, на данный момент в вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО, еще более 30 тысяч — члены семей военнослужащих. В связи с этим в вузах было создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками.

Около шести тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили скидки на обучение в высших учебных заведениях России. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. «Предоставлена скидка на обучение около двум тысячам участников СВО и около четырем тысячам членов семей военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ. При этом на бесплатное обучение были переведены около тысячи участников СВО и около 900 членов их семей. По данным министерства, на данный момент в вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО, еще более 30 тысяч — члены семей военнослужащих. В связи с этим в вузах было создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками.