Минобрнауки РФ раскрыло, сколько участников СВО получили скидки в вузах

Минобрнауки: около 4 тысяч членов семей участников СВО получили скидки в вузах
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В российских вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО Фото:

Около шести тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили скидки на обучение в высших учебных заведениях России. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

«Предоставлена скидка на обучение около двум тысячам участников СВО и около четырем тысячам членов семей военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ. При этом на бесплатное обучение были переведены около тысячи участников СВО и около 900 членов их семей.

По данным министерства, на данный момент в вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО, еще более 30 тысяч — члены семей военнослужащих. В связи с этим в вузах было создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками.

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Около шести тысяч участников специальной военной операции и членов их семей получили скидки на обучение в высших учебных заведениях России. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. «Предоставлена скидка на обучение около двум тысячам участников СВО и около четырем тысячам членов семей военнослужащих», — сообщается в telegram-канале Минобрнауки РФ. При этом на бесплатное обучение были переведены около тысячи участников СВО и около 900 членов их семей. По данным министерства, на данный момент в вузах обучаются более 18 тысяч участников СВО, еще более 30 тысяч — члены семей военнослужащих. В связи с этим в вузах было создано почти 300 подразделений по работе с участниками СВО и их родственниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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