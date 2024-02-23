Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН

23 февраля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Василий Небензя заявил, что «оккупированных территорий Украины» не существует Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное «оккупированным территориям Украины». Об этом сообщил корреспондент с места событий. «После своего выступления Небензя в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте российской делегации остается эксперт от постпредства», — передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. Перед тем как уйти, постпред отметил, что «оккупированных территорий Украины» не существует, а есть лишь «новые территории России». В ходе выступления Небензя напомнил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей добровольно вошли в состав России. «У тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов», — отметил он. Кроме того, постпред указал на слепоту коллективного Запада по отношению к режиму на Украине. «Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди», — возмутился Небензя. Также он напомнил, как в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский называл жителей Донбасса «существами и особями». Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли в сентябре 2022 года. Большинство жителей проголосовали за присоединение к России. Позже, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное «оккупированным территориям Украины». Об этом сообщил корреспондент с места событий. «После своего выступления Небензя в сопровождении Полянского покинул заседание. На месте российской делегации остается эксперт от постпредства», — передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. Перед тем как уйти, постпред отметил, что «оккупированных территорий Украины» не существует, а есть лишь «новые территории России». В ходе выступления Небензя напомнил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей добровольно вошли в состав России. «У тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов», — отметил он. Кроме того, постпред указал на слепоту коллективного Запада по отношению к режиму на Украине. «Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди», — возмутился Небензя. Также он напомнил, как в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский называл жителей Донбасса «существами и особями». Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли в сентябре 2022 года. Большинство жителей проголосовали за присоединение к России. Позже, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав Российской Федерации.