НТВ: в Краснодарском крае разбился вертолет. Видео

23 февраля 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили, что после падения вертолета был большой взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом сообщили местные жители. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации о падении вертолета нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Краснодарского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом сообщили местные жители. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации о падении вертолета нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Краснодарского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.