НТВ: в Краснодарском крае разбился вертолет. Видео

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Очевидцы сообщили, что после падения вертолета был большой взрыв Фото:

Возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом сообщили местные жители.

«Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации о падении вертолета нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Краснодарского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Возле хутора Трудовая Армения (Краснодарский край) разбился вертолет. Об этом сообщили местные жители. «Упал вертолет. Был большой взрыв. Горит очень сильно, страшно», — говорит очевидец на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ. Официальной информации о падении вертолета нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Краснодарского края. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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