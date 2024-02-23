В Тюмени прошел первый день фестиваля «Битва на Туре»
С 23 по 24 февраля в Тюмени проходит спортивный фестиваль «Битва на Туре». Это масштабное событие является международным соревнованием по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». В Тюмени оно проводятся уже восьмой раз. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам первого дня.
В Тюмени прошел третий этап кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр» на фестивале «Битва на Туре»
Фестиваль посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ее сопровождал мэр Тюмени Руслан Кухарук
В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев
В женских соревнованиях места распределились так: первое место — Есения Степанова, второе — Алена Дихтярева, третье — Ярослава Кудряшова
Победитель соревнований среди мужчин Ярослав Ленчевский рассказал корреспонденту URA.RU, что занимается сноубордом почти 15 лет
Ленчевский пожаловался на качество трассы, где проходили соревнования
Ленчевский предположил, что кочки на подъезде и мягкость трамплина связаны с погодными условиями, которые быстро менялись в Тюмени
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