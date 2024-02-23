23 февраля 2024
22 февраля 2024

В Тюмени прошел первый день соревнований «Битва на Туре». Фоторепортаж

Ярослав Ленчевский стал победителем третьего этапа кубка России по сноуборду
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре. Тюмень
В Тюмени прошел первый день фестиваля «Битва на Туре» Фото:

С 23 по 24 февраля в Тюмени проходит спортивный фестиваль «Битва на Туре». Это масштабное событие является международным соревнованием по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». В Тюмени оно проводятся уже восьмой раз. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам первого дня.

Битва на Туре. Тюмень
В Тюмени прошел третий этап кубка России по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр» на фестивале «Битва на Туре»
Фото:
Мизулина. Тюмень
Фестиваль посетила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ее сопровождал мэр Тюмени Руслан Кухарук
Фото:
Награждение. Тюмень
В состязаниях среди мужчин первое место занял Ярослав Ленчевский, второе — Никита Абозовик, а третье — Михаил Матвеев
Фото:
Награждение. Тюмень
В женских соревнованиях места распределились так: первое место — Есения Степанова, второе — Алена Дихтярева, третье — Ярослава Кудряшова
Фото:
Награждение. Тюмень
Победитель соревнований среди мужчин Ярослав Ленчевский рассказал корреспонденту URA.RU, что занимается сноубордом почти 15 лет
Фото:
Битва на Туре. Тюмень
Ленчевский пожаловался на качество трассы, где проходили соревнования
Фото:
Битва на Туре. Тюмень
Ленчевский предположил, что кочки на подъезде и мягкость трамплина связаны с погодными условиями, которые быстро менялись в Тюмени
Фото:

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С 23 по 24 февраля в Тюмени проходит спортивный фестиваль «Битва на Туре». Это масштабное событие является международным соревнованием по сноуборду в дисциплине «Биг-Эйр». В Тюмени оно проводятся уже восьмой раз. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам первого дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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