23 февраля 2024

Пожар при падении летательного объекта в Краснодарском крае ликвидировали

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Пожар после падения летательного аппарата ликвидировали (архивное фото) Фото:

Пожар в Краснодарском крае, который начался после падения летательного объекта в хуторе Трудовая Армения, ликвидировали. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Краснодарскому краю.

«В 21.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) полная ликвидация пожара», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее.

Вечером 23 февраля в хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упал неизвестный летательный объект. После падения начался пожар площадью 250 квадратных метров. При этом информации, какой именно летательный объект упал, нет.

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Пожар в Краснодарском крае, который начался после падения летательного объекта в хуторе Трудовая Армения, ликвидировали. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Краснодарскому краю. «В 21.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) полная ликвидация пожара», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. Вечером 23 февраля в хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упал неизвестный летательный объект. После падения начался пожар площадью 250 квадратных метров. При этом информации, какой именно летательный объект упал, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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