Пожар при падении летательного объекта в Краснодарском крае ликвидировали

24 февраля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Пожар после падения летательного аппарата ликвидировали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар в Краснодарском крае, который начался после падения летательного объекта в хуторе Трудовая Армения, ликвидировали. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Краснодарскому краю. «В 21.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) полная ликвидация пожара», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. Вечером 23 февраля в хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упал неизвестный летательный объект. После падения начался пожар площадью 250 квадратных метров. При этом информации, какой именно летательный объект упал, нет.

Пожар в Краснодарском крае, который начался после падения летательного объекта в хуторе Трудовая Армения, ликвидировали. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Краснодарскому краю. «В 21.45 (по московскому времени — прим. URA.RU) полная ликвидация пожара», — сообщили в официальном telegram-канале ЕДДС региона. В оперативной службе уточнили, что было подтверждено падение лишь одного летательного объекта, а не двух, как отмечалось ранее. Вечером 23 февраля в хуторе Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упал неизвестный летательный объект. После падения начался пожар площадью 250 квадратных метров. При этом информации, какой именно летательный объект упал, нет.