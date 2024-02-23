23 февраля 2024
22 февраля 2024

Канада ввела санкции против уральского титанового гиганта

«ВСМПО-Ависма» внесли в санкционный список Канады
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСМПО-АВИСМА. Верхняя Салда, всмпо ависма, кузнечный цех
Уральский титановый гигант среди прочих оказался в санкционном списке Канады Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против крупнейшего в мире производителя титана — уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область). Информация об этом следует из заявления, которое опубликовало министерство иностранных дел страны.

«По рекомендации министра иностранных дел издаются постановления, вносящие изменения в положения о специальных экономических мерах (Россия). Добавлена «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»», — говорится на сайте министерства.

Однако это не первый случай, когда предприятие попадает под санкции других стран. Осенью 2023 года США ввели для «ВСМПО-Ависма» экспортные ограничения. Несмотря на это, организация поставляет продукцию на рынки 50 стран и остается глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию.

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Канада ввела санкции против крупнейшего в мире производителя титана — уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область). Информация об этом следует из заявления, которое опубликовало министерство иностранных дел страны. «По рекомендации министра иностранных дел издаются постановления, вносящие изменения в положения о специальных экономических мерах (Россия). Добавлена «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»», — говорится на сайте министерства. Однако это не первый случай, когда предприятие попадает под санкции других стран. Осенью 2023 года США ввели для «ВСМПО-Ависма» экспортные ограничения. Несмотря на это, организация поставляет продукцию на рынки 50 стран и остается глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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