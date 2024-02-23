Канада ввела санкции против уральского титанового гиганта

Канада ввела санкции против крупнейшего в мире производителя титана — уральской корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область). Информация об этом следует из заявления, которое опубликовало министерство иностранных дел страны.
«По рекомендации министра иностранных дел издаются постановления, вносящие изменения в положения о специальных экономических мерах (Россия). Добавлена «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»», —
Однако это не первый случай, когда предприятие попадает под санкции других стран. Осенью 2023 года США ввели для «ВСМПО-Ависма» экспортные ограничения. Несмотря на это, организация поставляет продукцию на рынки 50 стран и остается глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию.
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