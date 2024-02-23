23 февраля 2024
22 февраля 2024

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав пожилой тюменки-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, ночлежка, кровать, матрас, больничная палата, гостиница
Медики привязали пожилую тюменку-инвалида к кровати Фото:

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог, сообщили в информационном центре СК РФ.

«Главе СК России доложат о ситуации, связанной с нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области. <…> Медицинский персонал одного из лечебных учреждений Тюмени своевременно не оказал помощь пожилой женщине с инвалидностью, которая не смогла подняться после падения в своей палате», — написано в telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что после инцидента сотрудники медцентра привязали пожилую женщину к кровати. По данному факту организована доследственная проверка.

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог, сообщили в информационном центре СК РФ. «Главе СК России доложат о ситуации, связанной с нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области. <…> Медицинский персонал одного из лечебных учреждений Тюмени своевременно не оказал помощь пожилой женщине с инвалидностью, которая не смогла подняться после падения в своей палате», — написано в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что после инцидента сотрудники медцентра привязали пожилую женщину к кровати. По данному факту организована доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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