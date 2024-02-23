Бастрыкин заинтересовался нарушением прав пожилой тюменки-инвалида

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о пожилой женщине-инвалиде, которой тюменские медики не оказали своевременную помощь. Пенсионерка не смогла подняться после падения в своей палате, а медицинский персонал ей никак не помог, сообщили в информационном центре СК РФ.
«Главе СК России доложат о ситуации, связанной с нарушением прав пожилой женщины-инвалида в Тюменской области. <…> Медицинский персонал одного из лечебных учреждений Тюмени своевременно не оказал помощь пожилой женщине с инвалидностью, которая не смогла подняться после падения в своей палате», — написано в telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что после инцидента сотрудники медцентра привязали пожилую женщину к кровати. По данному факту организована доследственная проверка.
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