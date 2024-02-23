Происшествия В Богдановиче пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи 24 февраля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 + Сотрудники скорой медицинской помощи приехали на вызов, где столкнулись с агрессией Фото: Илья Московец © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) 23 февраля мужчина напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов. Информация об этом появилась в сети. «Бригада скорой медицинской помощи города Богданович прибыла на вызов для оказания экстренной помощи к гражданину с кровотечением. На месте они столкнулись с проявлениями агрессии», — сообщает telegram-канал «Богданович 96». В сообщении уточняется, что на месте вызова находился пьяный мужчина, который напал на медиков. В результате инцидента один из врачей получил открытую травму головы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по Свердловской области и региональный Минздрав. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В Богдановиче (Свердловская область) 23 февраля мужчина напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов. Информация об этом появилась в сети. «Бригада скорой медицинской помощи города Богданович прибыла на вызов для оказания экстренной помощи к гражданину с кровотечением. На месте они столкнулись с проявлениями агрессии», — сообщает telegram-канал «Богданович 96». В сообщении уточняется, что на месте вызова находился пьяный мужчина, который напал на медиков. В результате инцидента один из врачей получил открытую травму головы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по Свердловской области и региональный Минздрав. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям