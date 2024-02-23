В Богдановиче пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи

В Богдановиче (Свердловская область) 23 февраля мужчина напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов. Информация об этом появилась в сети.
«Бригада скорой медицинской помощи города Богданович прибыла на вызов для оказания экстренной помощи к гражданину с кровотечением. На месте они столкнулись с проявлениями агрессии», — сообщает telegram-канал «Богданович 96».
В сообщении уточняется, что на месте вызова находился пьяный мужчина, который напал на медиков. В результате инцидента один из врачей получил открытую травму головы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по Свердловской области и региональный Минздрав. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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