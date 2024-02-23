23 февраля 2024
22 февраля 2024

В Богдановиче пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, кушва, станция скорой помощи, скорая медицинская помощь
Сотрудники скорой медицинской помощи приехали на вызов, где столкнулись с агрессией Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) 23 февраля мужчина напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов. Информация об этом появилась в сети.

«Бригада скорой медицинской помощи города Богданович прибыла на вызов для оказания экстренной помощи к гражданину с кровотечением. На месте они столкнулись с проявлениями агрессии», — сообщает telegram-канал «Богданович 96».

В сообщении уточняется, что на месте вызова находился пьяный мужчина, который напал на медиков. В результате инцидента один из врачей получил открытую травму головы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по Свердловской области и региональный Минздрав. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Богдановиче (Свердловская область) 23 февраля мужчина напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов. Информация об этом появилась в сети. «Бригада скорой медицинской помощи города Богданович прибыла на вызов для оказания экстренной помощи к гражданину с кровотечением. На месте они столкнулись с проявлениями агрессии», — сообщает telegram-канал «Богданович 96». В сообщении уточняется, что на месте вызова находился пьяный мужчина, который напал на медиков. В результате инцидента один из врачей получил открытую травму головы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД России по Свердловской области и региональный Минздрав. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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