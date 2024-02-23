23 февраля 2024

Моргенштерн* избил блогера Хованского. Видео

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Блогера Юрия Хованского избили на концерте в Сербии Фото:

Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Сербии. По словам очевидцев, Хованский отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего между ним и рэпером произошла драка.

«Моргенштерн, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки», — пишет Readovka. Уточняется, что потасовка началась из-за неприятных слов, которые были высказаны Хованским публике.

После этого инцидента подошла охрана Моргенштерна. Блогера подняли и увели со сцены.

* Алишер Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Сербии. По словам очевидцев, Хованский отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего между ним и рэпером произошла драка. «Моргенштерн, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки», — пишет Readovka. Уточняется, что потасовка началась из-за неприятных слов, которые были высказаны Хованским публике. После этого инцидента подошла охрана Моргенштерна. Блогера подняли и увели со сцены. * Алишер Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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