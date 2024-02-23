Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Сербии. По словам очевидцев, Хованский отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего между ним и рэпером произошла драка.
«Моргенштерн, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки», — пишет Readovka. Уточняется, что потасовка началась из-за неприятных слов, которые были высказаны Хованским публике.
После этого инцидента подошла охрана Моргенштерна. Блогера подняли и увели со сцены.
* Алишер Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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