Моргенштерн* избил блогера Хованского. Видео

24 февраля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Блогера Юрия Хованского избили на концерте в Сербии Фото: Илья Московец © URA.RU Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Сербии. По словам очевидцев, Хованский отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего между ним и рэпером произошла драка. «Моргенштерн, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки», — пишет Readovka. Уточняется, что потасовка началась из-за неприятных слов, которые были высказаны Хованским публике. После этого инцидента подошла охрана Моргенштерна. Блогера подняли и увели со сцены. * Алишер Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Блогера Юрия Хованского пригласили на сцену во время выступления рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Сербии. По словам очевидцев, Хованский отпускал нелестные комментарии в сторону слушателей, из-за чего между ним и рэпером произошла драка. «Моргенштерн, в попытке сохранить оставшихся слушателей, как-то очень хлипко налетел на Юрия — началось подобие драки», — пишет Readovka. Уточняется, что потасовка началась из-за неприятных слов, которые были высказаны Хованским публике. После этого инцидента подошла охрана Моргенштерна. Блогера подняли и увели со сцены. * Алишер Моргенштерн — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента