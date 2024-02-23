Продажи романа «Мастер и Маргарита» в Челябинске выросли в три раза

24 февраля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Вырос спрос на книги Михаила Булгакова и атрибутику с черными котами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в Челябинске за последний месяц выросли в три раза. Как заявили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито», премьера одноименного фильма повысила интерес к первоисточнику. Также вырос спрос не только на книгу, но и на атрибутику, связанную с романом Булгакова. «25 января в прокат вышел долгожданный фильм „Мастер и Маргарита“ по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Многие решили перечитать роман, а кто-то прочесть его впервые. По данным „Авито“, продажи книг „Мастер и Маргарита“ в Челябинске за последний месяц выросли в три раза», — сообщили в пресс-службе. Вырос интерес ко всему творчеству Михаила Булгакова. Продажи других книг писателя выросли в три раза. Кроме того, увеличился спрос на атрибутику, связанную с «Мастером и Маргаритой». Стали чаще покупать футболки с изображением кота Бегемота, а также с цитатами из произведения. Премьера фильма «Мастер и Маргарита» состоялась 25 января 2024 года. Над ним работали почти пять лет, затратив 1,2 млрд рублей, включая 800 млн государственных средств от Фонда кино. Режиссером картины выступил Михаил Локшин, из-за которого разразился скандал, так как его обвинили в распространении фейковой информации.

Продажи романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в Челябинске за последний месяц выросли в три раза. Как заявили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито», премьера одноименного фильма повысила интерес к первоисточнику. Также вырос спрос не только на книгу, но и на атрибутику, связанную с романом Булгакова. «25 января в прокат вышел долгожданный фильм „Мастер и Маргарита“ по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Многие решили перечитать роман, а кто-то прочесть его впервые. По данным „Авито“, продажи книг „Мастер и Маргарита“ в Челябинске за последний месяц выросли в три раза», — сообщили в пресс-службе. Вырос интерес ко всему творчеству Михаила Булгакова. Продажи других книг писателя выросли в три раза. Кроме того, увеличился спрос на атрибутику, связанную с «Мастером и Маргаритой». Стали чаще покупать футболки с изображением кота Бегемота, а также с цитатами из произведения. Премьера фильма «Мастер и Маргарита» состоялась 25 января 2024 года. Над ним работали почти пять лет, затратив 1,2 млрд рублей, включая 800 млн государственных средств от Фонда кино. Режиссером картины выступил Михаил Локшин, из-за которого разразился скандал, так как его обвинили в распространении фейковой информации.