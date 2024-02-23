23 февраля 2024
22 февраля 2024

Рейс из Екатеринбурга в Египет отменили. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга ночью 24 февраля Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге отменили рейс UJ-722 авиакомпании AlMasria Airlines в город-курорт Шарм-эль-Шейх (Египет), который должен был пройти ночью 24 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета А-321 из Екатеринбурга был назначен на 24 февраля в 03:20. Посадка в одноименном аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидалась в 06:35 по местному времени. Вылет авиарейса UJ-722 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причины отмены рейса не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге отменили рейс UJ-722 авиакомпании AlMasria Airlines в город-курорт Шарм-эль-Шейх (Египет), который должен был пройти ночью 24 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета А-321 из Екатеринбурга был назначен на 24 февраля в 03:20. Посадка в одноименном аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидалась в 06:35 по местному времени. Вылет авиарейса UJ-722 отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причины отмены рейса не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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