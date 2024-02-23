23 февраля 2024

«Осторожно, новости»: в Липецке слышны звуки взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, задымление, дым от пожара
Очевидцы сообщили, что на территории около одного из заводов был замечен дым Фото:

Жители Липецка сообщили, что в городе были слышны звуки взрывов. Также был замечен дым около Новолипецкого металлургического комбината, отметили очевидцы.

«Жители Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам местных, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители также подчеркнули, что перед звуками взрывов в небе над городом были слышны беспилотники. Официальных данных об этом пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Липецкой области и Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

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Жители Липецка сообщили, что в городе были слышны звуки взрывов. Также был замечен дым около Новолипецкого металлургического комбината, отметили очевидцы. «Жители Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам местных, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината», — передает слова очевидцев telegram-канал «Осторожно, новости». Жители также подчеркнули, что перед звуками взрывов в небе над городом были слышны беспилотники. Официальных данных об этом пока нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Липецкой области и Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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