Липецкий губернатор Артамонов: пожар на заводе НЛМК начался из-за падения дрона

Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата», —
Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет, добавил глава Липецкой области. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил Артамонов.
Утром 24 февраля жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе. Также местные замечали дым возле Новолипецкого металлургического комбината.
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