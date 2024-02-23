23 февраля 2024

Липецкий губернатор Артамонов: пожар на заводе НЛМК начался из-за падения дрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет Фото:

Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — заявил в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов.

Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет, добавил глава Липецкой области. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил Артамонов.

Утром 24 февраля жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе. Также местные замечали дым возле Новолипецкого металлургического комбината.

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Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — заявил в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов. Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет, добавил глава Липецкой области. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил Артамонов. Утром 24 февраля жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе. Также местные замечали дым возле Новолипецкого металлургического комбината.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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