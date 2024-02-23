Липецкий губернатор Артамонов: пожар на заводе НЛМК начался из-за падения дрона

24 февраля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет Фото: Ночные новости Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — заявил в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов. Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет, добавил глава Липецкой области. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил Артамонов. Утром 24 февраля жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе. Также местные замечали дым возле Новолипецкого металлургического комбината.

Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината в Липецке начался из-за падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — заявил в своем официальном telegram-канале Игорь Артамонов. Пожар на заводе потушили, пострадавших в результате происшествия нет, добавил глава Липецкой области. «Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил Артамонов. Утром 24 февраля жители Липецка сообщали о звуках взрывов в городе. Также местные замечали дым возле Новолипецкого металлургического комбината.