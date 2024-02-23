Morning Star: США и Британия два года саботировали мирные переговоры на Украине

24 февраля 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Если бы не США и Британия, конфликт на Украине завершился бы в марте 2022 года, передает Morning Star Фото: Владимир Андреев © URA.RU В марте 2022 года Россия и Украина предприняли попытку разрешить конфликт мирным путем, проведя переговоры в Турции. Стороны уже тогда практически договорились, однако в переговоры вступили США и Великобритания, саботировав процесс. Журналисты британского таблоида Morning Star вспомнили, как Запад два года мешал проведению мирных переговоров. «В марте 2022 года Россия и Украина встретились в Турции и заключили мирное соглашение, которое должно было положить конец конфликту. Киев согласился стать нейтральной страной между Востоком и Западом, отказавшись от своих спорных амбиций по членству в НАТО. Но затем США и Великобритания вмешались, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от соглашения о нейтралитете в пользу длительной войны», — отмечают авторы материала. Они добавляют, что такая тактика со стороны США, когда они стараются убедить весь остальной мир в правильности своих действий, а потом резко пытаются перевернуть все с ног на голову — никого уже не удивляет. В итоге именно Вашингтон провоцирует кровавые конфликты, в которых погибают тысячи человек, отмечают авторы материала. В пример они также приводят текущую острую обстановку на Ближнем Востоке. Далее журналисты вспоминают, как в 2023 после неудачного контрнаступления Украины западные страны предлагали американскому президенту Джо Байдену инициировать новые переговоры, однако тот отказался. Тот все еще надеялся, что Украина решится на переговоры именно с позиции силы. В феврале 2024 года США вновь отклонили предложение от России, но уже напрямую с Вашингтоном, пишут британские журналисты. Они также отмечают, что лично Байден хочет направить Украине больше вооружения, но сталкивается с разногласиями внутри американского Конгресса. «Военная политика США на Украине основана именно на такой постепенной эскалации уже прямой войны между Москвой и Вашингтоном. Ситуация за два года не изменилась», — подытоживают авторы. Россия и Украина пытались провести переговоры в марте 2022 года, но по итогу они не увенчались успехом. Далее украинский президент Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ уже на законодательном уровне в своей стране. Он хочет, чтобы Киев вернулся к территориям 1991 года. В свою очередь, Россия до сих пор не отказывается от переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В марте 2022 года Россия и Украина предприняли попытку разрешить конфликт мирным путем, проведя переговоры в Турции. Стороны уже тогда практически договорились, однако в переговоры вступили США и Великобритания, саботировав процесс. Журналисты британского таблоида Morning Star вспомнили, как Запад два года мешал проведению мирных переговоров. «В марте 2022 года Россия и Украина встретились в Турции и заключили мирное соглашение, которое должно было положить конец конфликту. Киев согласился стать нейтральной страной между Востоком и Западом, отказавшись от своих спорных амбиций по членству в НАТО. Но затем США и Великобритания вмешались, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от соглашения о нейтралитете в пользу длительной войны», — отмечают авторы материала. Они добавляют, что такая тактика со стороны США, когда они стараются убедить весь остальной мир в правильности своих действий, а потом резко пытаются перевернуть все с ног на голову — никого уже не удивляет. В итоге именно Вашингтон провоцирует кровавые конфликты, в которых погибают тысячи человек, отмечают авторы материала. В пример они также приводят текущую острую обстановку на Ближнем Востоке. Далее журналисты вспоминают, как в 2023 после неудачного контрнаступления Украины западные страны предлагали американскому президенту Джо Байдену инициировать новые переговоры, однако тот отказался. Тот все еще надеялся, что Украина решится на переговоры именно с позиции силы. В феврале 2024 года США вновь отклонили предложение от России, но уже напрямую с Вашингтоном, пишут британские журналисты. Они также отмечают, что лично Байден хочет направить Украине больше вооружения, но сталкивается с разногласиями внутри американского Конгресса. «Военная политика США на Украине основана именно на такой постепенной эскалации уже прямой войны между Москвой и Вашингтоном. Ситуация за два года не изменилась», — подытоживают авторы. Россия и Украина пытались провести переговоры в марте 2022 года, но по итогу они не увенчались успехом. Далее украинский президент Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ уже на законодательном уровне в своей стране. Он хочет, чтобы Киев вернулся к территориям 1991 года. В свою очередь, Россия до сих пор не отказывается от переговоров.