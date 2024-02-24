IT: украинцы платят торговцам людьми, чтобы сбежать из страны

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Мужчины платят тысячи долларов, чтобы покинуть Украину, пишет The Irish Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине сложилась крайне тяжелая ситуация, вынуждающая людей принимать отчаянные меры для спасения своих жизней. В попытке покинуть страну некоторые люди платят тысячи долларов торговцам людьми, чтобы они помогли им избежать мобилизации. Об этом пишет газета The Irish Times.

«Некоторые украинские мужчины замыкаются в себе, чтобы скрыться от вербовщиков, которые хватают призывников в общественных местах. Некоторые платят тысячи долларов торговцам людьми, чтобы те провели их по задворкам в соседние страны», — говорится в материале газеты.

Один украинский офицер, находящийся в отпуске, рассказал о своих впечатлениях. Видя молодых людей на улицах Киева, обычно он представляет их в рядах пехоты или штурмовиков и сожалеет о том, что они не отправляются в армию. Резерв добровольцев иссяк несколько месяцев назад, а среди тех, кто призывается, многие показывают низкую эффективность, часто попадая под удары российской армии, заключили в газете.

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы предлагали им поддельные документы и способы обойти призыв. СБУ заблокировала эти схемы и предпринимает меры по пресечению подобных нарушений. Сообщается, что на Украине после последних мероприятий было мобилизовано всего восемь тысяч военнослужащих вместо заявленного миллиона, передает Pravda.Ru.

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На Украине сложилась крайне тяжелая ситуация, вынуждающая людей принимать отчаянные меры для спасения своих жизней. В попытке покинуть страну некоторые люди платят тысячи долларов торговцам людьми, чтобы они помогли им избежать мобилизации. Об этом пишет газета The Irish Times. «Некоторые украинские мужчины замыкаются в себе, чтобы скрыться от вербовщиков, которые хватают призывников в общественных местах. Некоторые платят тысячи долларов торговцам людьми, чтобы те провели их по задворкам в соседние страны», — говорится в материале газеты. Один украинский офицер, находящийся в отпуске, рассказал о своих впечатлениях. Видя молодых людей на улицах Киева, обычно он представляет их в рядах пехоты или штурмовиков и сожалеет о том, что они не отправляются в армию. Резерв добровольцев иссяк несколько месяцев назад, а среди тех, кто призывается, многие показывают низкую эффективность, часто попадая под удары российской армии, заключили в газете. Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы предлагали им поддельные документы и способы обойти призыв. СБУ заблокировала эти схемы и предпринимает меры по пресечению подобных нарушений. Сообщается, что на Украине после последних мероприятий было мобилизовано всего восемь тысяч военнослужащих вместо заявленного миллиона, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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