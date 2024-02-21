СБУ выявила пять новых схем уклонения от мобилизации на Украине

21 февраля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

На Украине выявлено пять новых схем по уклонению от мобилизации, заявили в СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять новых схем уклонения от мобилизации были выявлены Службой безопасности Украины (СБУ) на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «Служба безопасности заблокировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста», — говорится в официальном telegram-канале СБУ. Там добавили, что организаторы предлагали мужчинам возможность избежать призыва с помощью поддельных документов и нелегального пересечения границы. Цена за такие услуги достигала 10 тысяч долларов. В результате оперативных мероприятий задержано девять человек, включая главу районного военкомата, сотрудников военно-врачебной комиссии, адвокатов и местных жителей. Следствие по этим случаям продолжается, заключили в службе безопасности. С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны во время военного положения. Повестку о призыве могут вручить в различных местах, включая улицы, автозаправки и кафе. Вручение может осуществляться не только представителями военкомата, но и руководителями предприятий, ЖЭКов, домовых комитетов и других должностных лиц. Региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер заявил о том, что Украина также имеет право вернуть на свою территорию беженцев, которые находятся в призывном возрасте, для мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пять новых схем уклонения от мобилизации были выявлены Службой безопасности Украины (СБУ) на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «Служба безопасности заблокировала еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста», — говорится в официальном telegram-канале СБУ. Там добавили, что организаторы предлагали мужчинам возможность избежать призыва с помощью поддельных документов и нелегального пересечения границы. Цена за такие услуги достигала 10 тысяч долларов. В результате оперативных мероприятий задержано девять человек, включая главу районного военкомата, сотрудников военно-врачебной комиссии, адвокатов и местных жителей. Следствие по этим случаям продолжается, заключили в службе безопасности. С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны во время военного положения. Повестку о призыве могут вручить в различных местах, включая улицы, автозаправки и кафе. Вручение может осуществляться не только представителями военкомата, но и руководителями предприятий, ЖЭКов, домовых комитетов и других должностных лиц. Региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклер заявил о том, что Украина также имеет право вернуть на свою территорию беженцев, которые находятся в призывном возрасте, для мобилизации.