Вахтовик из ХМАО поблагодарил мужчину за спасение тети из пожара

24 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В результате возгорания на Менделеева никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) выразил благодарность мужчине, который спас его тетю и еще двоих женщин из пожара в доме номер 10 на улице Менделеева. В соцсети размещен пост от имени родственника женщины. Он пообещал лично поблагодарить спасителя, когда вернется с вахты. «До приезда сотрудников МЧС и пожарной службы, один молодой человек, рискуя своей жизнью, спас из пожара, который произошел на Менделеева 10, трех пожилых женщин! Спасибо этому храброму молодому человеку. Он спас мою тетю и соседку. Скоро приеду с вахты и лично его поблагодарю!» — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП в Нижневартовске». Вартовчанин считает, что за героический поступок спаситель должен быть награжден. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре за комментарием. Там пояснили, что предложение о награждении вносится отрядом спасателей Нижневартовска. Точная информацию обещали предоставить позже. Пожар в многоквартирном доме на Менделеева, по сообщениям очевидцев, произошел из-за неисправной электропроводки. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание произошло в квартире на первом этаже.

Житель Нижневартовска (ХМАО) выразил благодарность мужчине, который спас его тетю и еще двоих женщин из пожара в доме номер 10 на улице Менделеева. В соцсети размещен пост от имени родственника женщины. Он пообещал лично поблагодарить спасителя, когда вернется с вахты. «До приезда сотрудников МЧС и пожарной службы, один молодой человек, рискуя своей жизнью, спас из пожара, который произошел на Менделеева 10, трех пожилых женщин! Спасибо этому храброму молодому человеку. Он спас мою тетю и соседку. Скоро приеду с вахты и лично его поблагодарю!» — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП в Нижневартовске». Вартовчанин считает, что за героический поступок спаситель должен быть награжден. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре за комментарием. Там пояснили, что предложение о награждении вносится отрядом спасателей Нижневартовска. Точная информацию обещали предоставить позже. Пожар в многоквартирном доме на Менделеева, по сообщениям очевидцев, произошел из-за неисправной электропроводки. В результате ЧП никто не пострадал. Возгорание произошло в квартире на первом этаже.