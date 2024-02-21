В Нижневартовске произошел пожар в многоквартирном доме. Видео

22 февраля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в квартире на первом этаже Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в многоквартирном доме на улице Менделеева дом 10 произошел пожар в помещении на первом этаже. Об этом очевидцы поделились в соцсети. «Менделеева 10 — пожар!» — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, опубликованном в паблике показано, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. По информации очевидцев никто не пострадал. Возможная причина пожара — электропроводка. На месте работают спасатели и полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

В Нижневартовске (ХМАО) в многоквартирном доме на улице Менделеева дом 10 произошел пожар в помещении на первом этаже. Об этом очевидцы поделились в соцсети. «Менделеева 10 — пожар!» — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, опубликованном в паблике показано, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. По информации очевидцев никто не пострадал. Возможная причина пожара — электропроводка. На месте работают спасатели и полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.