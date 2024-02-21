21 февраля 2024

В Нижневартовске произошел пожар в многоквартирном доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло в квартире на первом этаже Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в многоквартирном доме на улице Менделеева дом 10 произошел пожар в помещении на первом этаже. Об этом очевидцы поделились в соцсети.

«Менделеева 10 — пожар!» — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, опубликованном в паблике показано, что возгорание произошло в квартире на первом этаже.

По информации очевидцев никто не пострадал. Возможная причина пожара — электропроводка. На месте работают спасатели и полиция.

Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Нижневартовске (ХМАО) в многоквартирном доме на улице Менделеева дом 10 произошел пожар в помещении на первом этаже. Об этом очевидцы поделились в соцсети. «Менделеева 10 — пожар!» — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, опубликованном в паблике показано, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. По информации очевидцев никто не пострадал. Возможная причина пожара — электропроводка. На месте работают спасатели и полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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