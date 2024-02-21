Возгорание произошло в квартире на первом этаже
В Нижневартовске (ХМАО) в многоквартирном доме на улице Менделеева дом 10 произошел пожар в помещении на первом этаже. Об этом очевидцы поделились в соцсети.
«Менделеева 10 — пожар!» — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На видео, опубликованном в паблике показано, что возгорание произошло в квартире на первом этаже.
По информации очевидцев никто не пострадал. Возможная причина пожара — электропроводка. На месте работают спасатели и полиция.
Корреспондент URA.RU отправил запрос пресс-службу Управления МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
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