Челябинское предприятие попало в новый санкционный список Австралии

Акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики» города Миасс (Челябинская область) попало в очередной санкционный список Австралии. Информация об этом указана на сайте австралийского МИД.
«АО „НП Электромеханики“ включено в санкционный список Австралии 23 февраля 2024 года», — говорится в документе. Основным видом деятельности компании является производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления.
Перечень подсанкционных лиц и предприятий размещен на сайте дипведомства страны. В перечень санкций Австралии попали 55 человек. Финансовые санкции направлены против 37 юридических лиц, заключили в министерстве.
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