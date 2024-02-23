23 февраля 2024
22 февраля 2024

Челябинское предприятие попало в новый санкционный список Австралии

© Служба новостей «URA.RU»
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клип арт санкции, санкции, санкции США
Перечень подсанкционных лиц и предприятий размещен на сайте дипведомства Австралии Фото:
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Акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики» города Миасс (Челябинская область) попало в очередной санкционный список Австралии. Информация об этом указана на сайте австралийского МИД.

«АО „НП Электромеханики“ включено в санкционный список Австралии 23 февраля 2024 года», — говорится в документе. Основным видом деятельности компании является производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления.

Перечень подсанкционных лиц и предприятий размещен на сайте дипведомства страны. В перечень санкций Австралии попали 55 человек. Финансовые санкции направлены против 37 юридических лиц, заключили в министерстве.

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Акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики» города Миасс (Челябинская область) попало в очередной санкционный список Австралии. Информация об этом указана на сайте австралийского МИД. «АО „НП Электромеханики“ включено в санкционный список Австралии 23 февраля 2024 года», — говорится в документе. Основным видом деятельности компании является производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Перечень подсанкционных лиц и предприятий размещен на сайте дипведомства страны. В перечень санкций Австралии попали 55 человек. Финансовые санкции направлены против 37 юридических лиц, заключили в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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