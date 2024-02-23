Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство пьяного приятеля. Фото

24 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в убийстве ранее был неоднократно судим Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Миассе (Челябинская область) в суд направлено дело 37-летнего местного жителя, который во время пьянки убил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Миасс завершено расследование уголовного дела в отношении судимого 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в преступлении по части четвертой статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, 2 декабря прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского между приятелями во время распития спиртного произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил 57-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От телесных повреждений мужчина скончался на месте. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы. Необходимая доказательная база по делу собрана Фото предоставлено пресс-службой СУ СК по Челябинской области

В Миассе (Челябинская область) в суд направлено дело 37-летнего местного жителя, который во время пьянки убил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Миасс завершено расследование уголовного дела в отношении судимого 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в преступлении по части четвертой статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, 2 декабря прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского между приятелями во время распития спиртного произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил 57-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От телесных повреждений мужчина скончался на месте. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы.