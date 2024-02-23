23 февраля 2024
22 февраля 2024

Житель Челябинской области пойдет под суд за убийство пьяного приятеля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Подозреваемый в убийстве ранее был неоднократно судим Фото:

В Миассе (Челябинская область) в суд направлено дело 37-летнего местного жителя, который во время пьянки убил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«В следственном отделе по городу Миасс завершено расследование уголовного дела в отношении судимого 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в преступлении по части четвертой статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По версии следствия, 2 декабря прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского между приятелями во время распития спиртного произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил 57-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От телесных повреждений мужчина скончался на месте. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

Необходимая доказательная база по делу собрана
Необходимая доказательная база по делу собрана

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В Миассе (Челябинская область) в суд направлено дело 37-летнего местного жителя, который во время пьянки убил приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «В следственном отделе по городу Миасс завершено расследование уголовного дела в отношении судимого 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в преступлении по части четвертой статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По версии следствия, 2 декабря прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Островского между приятелями во время распития спиртного произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил 57-летнего мужчину руками и ногами по голове и туловищу. От телесных повреждений мужчина скончался на месте. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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