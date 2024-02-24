На трассе Сургут — Салехард в ДТП с «Газелью» пострадали люди. Фото

24 февраля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства столкновения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автодороге Сургут — Салехард 24 февраля столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров пострадали. Информацию сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в соцсети. «На автодороге „Сургут — Салехард“ произошло столкновение газели и легкового автомобиля. В результате ДТП водителей автомобилей и пассажира „Газели“ доставили в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 326 километре автодороги рано утром. Причина столкновения и виновник не уточняются. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП все пострадавшие доставлены в больницу Telegram-канал Госавтоинспекции ЯНАО, https://t.me/gibdd89

На автодороге Сургут — Салехард 24 февраля столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров пострадали. Информацию сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в соцсети. «На автодороге „Сургут — Салехард“ произошло столкновение газели и легкового автомобиля. В результате ДТП водителей автомобилей и пассажира „Газели“ доставили в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 326 километре автодороги рано утром. Причина столкновения и виновник не уточняются. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.