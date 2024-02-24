На трассе Сургут — Салехард в ДТП с «Газелью» пострадали люди. Фото

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На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства столкновения Фото:

На автодороге Сургут — Салехард 24 февраля столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров пострадали. Информацию сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в соцсети.

«На автодороге „Сургут — Салехард“ произошло столкновение газели и легкового автомобиля. В результате ДТП водителей автомобилей и пассажира „Газели“ доставили в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 326 километре автодороги рано утром. Причина столкновения и виновник не уточняются. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП все пострадавшие доставлены в больницу
В результате ДТП все пострадавшие доставлены в больницу

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На автодороге Сургут — Салехард 24 февраля столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП оба водителя и один из пассажиров пострадали. Информацию сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в соцсети. «На автодороге „Сургут — Салехард“ произошло столкновение газели и легкового автомобиля. В результате ДТП водителей автомобилей и пассажира „Газели“ доставили в больницу», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 326 километре автодороги рано утром. Причина столкновения и виновник не уточняются. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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