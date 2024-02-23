23 февраля 2024

Губернатор Текслер открыл Всероссийские соревнования по атлетике в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Текслер пожелал участникам Всероссийских соревнований в Челябинске удачи и ярких впечатлений Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. Соревнования проходят в комплексе «Манеж» Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) с 23 по 27 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. В этом году соревнования проходят с 23 по 27 февраля в учебно-спортивном комплексе „Манеж“ ФГБОУ ВО „УралГУФК“ Челябинска», — сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Текслер пожелал участникам удачи и ярких впечатлений. «Для нас вы все уже победители, мы вами гордимся», — добавил губернатор.

В соревнованиях участвуют представители 30 регионов России. Всего более 150 человек. В их числе спортсмены, выступавшие на Паралимпийских играх. Челябинскую область представляют 20 легкоатлетов.

В забеге на 60 метров самыми быстрыми оказались спортсмены из Челябинска. Текслер поздравил с победой многократного чемпиона России Александра Новичихина и Егора Гостинского.

Губернатор Текслер поприветствовал участников Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике
Губернатор Текслер поприветствовал участников Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике
В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов
В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. Соревнования проходят в комплексе «Манеж» Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) с 23 по 27 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. В этом году соревнования проходят с 23 по 27 февраля в учебно-спортивном комплексе „Манеж“ ФГБОУ ВО „УралГУФК“ Челябинска», — сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Текслер пожелал участникам удачи и ярких впечатлений. «Для нас вы все уже победители, мы вами гордимся», — добавил губернатор. В соревнованиях участвуют представители 30 регионов России. Всего более 150 человек. В их числе спортсмены, выступавшие на Паралимпийских играх. Челябинскую область представляют 20 легкоатлетов. В забеге на 60 метров самыми быстрыми оказались спортсмены из Челябинска. Текслер поздравил с победой многократного чемпиона России Александра Новичихина и Егора Гостинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...