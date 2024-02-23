Текслер пожелал участникам Всероссийских соревнований в Челябинске удачи и ярких впечатлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. Соревнования проходят в комплексе «Манеж» Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) с 23 по 27 февраля, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике. В этом году соревнования проходят с 23 по 27 февраля в учебно-спортивном комплексе „Манеж“ ФГБОУ ВО „УралГУФК“ Челябинска», — сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Текслер пожелал участникам удачи и ярких впечатлений. «Для нас вы все уже победители, мы вами гордимся», — добавил губернатор.

В соревнованиях участвуют представители 30 регионов России. Всего более 150 человек. В их числе спортсмены, выступавшие на Паралимпийских играх. Челябинскую область представляют 20 легкоатлетов.

В забеге на 60 метров самыми быстрыми оказались спортсмены из Челябинска. Текслер поздравил с победой многократного чемпиона России Александра Новичихина и Егора Гостинского.

Губернатор Текслер поприветствовал участников Всероссийских соревнований по спорту слепых по легкой атлетике Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области