23 февраля 2024
22 февраля 2024

Депутат Курганской гордумы Денисенко приняла участие в массовом обливании. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция массового обливания. Курган
Анастасия Денисенко участвовала в акции вместе с сыном Фото:

Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко приняла участие в массовом обливании водой. Акция проходила на Троицкой площади, рассказал корреспондент URA.RU.

«Акция прошла на Троицкой площади. Участников и гостей кормили кашей и поили чаем. Участие также приняла депутат гордумы Анастасия Денисенко», — рассказал корреспондент. В обливании участвовали более 100 курганцев.

В международной акции приняли участие более пяти тысяч жителей российских регионов и дружественных стран. До обливания на Троицкой площади работали тематические площадки.

В 2023 году в акции приняли участие более четырех тысяч человек. В Кургане участники и зрители собирались около филармонии, а температура воздуха в Кургане составляла -10 градусов.

Акция массового обливания. Курган
Анастасия Денисенко приняла участие в акции вместе с сыном
Фото:
Акция массового обливания. Курган
В акции приняли участие как взрослые, так и дети
Фото:
Акция массового обливания. Курган
Акция массового обливания проходит по всей России
Фото:
Акция массового обливания. Курган
Зрителей и участников акции кормили кашей и поили чаем
Фото:

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Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко приняла участие в массовом обливании водой. Акция проходила на Троицкой площади, рассказал корреспондент URA.RU. «Акция прошла на Троицкой площади. Участников и гостей кормили кашей и поили чаем. Участие также приняла депутат гордумы Анастасия Денисенко», — рассказал корреспондент. В обливании участвовали более 100 курганцев. В международной акции приняли участие более пяти тысяч жителей российских регионов и дружественных стран. До обливания на Троицкой площади работали тематические площадки. В 2023 году в акции приняли участие более четырех тысяч человек. В Кургане участники и зрители собирались около филармонии, а температура воздуха в Кургане составляла -10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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