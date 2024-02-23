Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко приняла участие в массовом обливании водой. Акция проходила на Троицкой площади, рассказал корреспондент URA.RU.
«Акция прошла на Троицкой площади. Участников и гостей кормили кашей и поили чаем. Участие также приняла депутат гордумы Анастасия Денисенко», — рассказал корреспондент. В обливании участвовали более 100 курганцев.
В международной акции приняли участие более пяти тысяч жителей российских регионов и дружественных стран. До обливания на Троицкой площади работали тематические площадки.
В 2023 году в акции приняли участие более четырех тысяч человек. В Кургане участники и зрители собирались около филармонии, а температура воздуха в Кургане составляла -10 градусов.
Анастасия Денисенко приняла участие в акции вместе с сыном
Депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко приняла участие в массовом обливании водой. Акция проходила на Троицкой площади, рассказал корреспондент URA.RU. «Акция прошла на Троицкой площади. Участников и гостей кормили кашей и поили чаем. Участие также приняла депутат гордумы Анастасия Денисенко», — рассказал корреспондент. В обливании участвовали более 100 курганцев. В международной акции приняли участие более пяти тысяч жителей российских регионов и дружественных стран. До обливания на Троицкой площади работали тематические площадки. В 2023 году в акции приняли участие более четырех тысяч человек. В Кургане участники и зрители собирались около филармонии, а температура воздуха в Кургане составляла -10 градусов.