ВЦИОМ раскрыл, как изменилось отношение россиян к СВО за два года

ВЦИОМ: уровень поддержки СВО среди россиян вырос за два года

Спецоперация России идет уже два года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За два года среди россиян вырос уровень поддержки решения президента Владимира Путина о начале спецоперации (68%). Большинство респондентов (65%) считает, что СВО проходит успешно. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провел опрос.

«65% россия считают, что военная операция для российских войск проходит скорее успешно. Уровень поддержки решения о проведении СВО среди россиян составил 68% (плюс три процентных пункта к 2022 году)», — следует из опроса ВЦИОМ, который опубликован в telegram-канале центра.

При этом большинство (72%) согласно с тем, что каждый человек должен вносить вклад в успешное завершение военной кампании. Против этого выступили лишь 19% из числа опрошенных.

ВЦИОМ отмечает, что две трети (64%) высказались за тезис, согласно которому жить надо так: «Все для фронта, все для победы!» Однако 28% не согласны с этим.

Также у респондентов спрашивали и про цели спецоперации. 43% опрошенных заявили, что сейчас цель СВО — защита российских территорий и препятствование размещению баз НАТО рядом с РФ. А каждый пятый отметил оборону новых территорий России от ВСУ. 15% заявили, что Россия стремится изменить политический курс Киева, очистив страну от неонацистов.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Она идет уже два года. Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов заявил URA.RU, что рост популярности СВО связан с тем, что власти подробно объяснили свои цели на Украине.