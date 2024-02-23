23 февраля 2024
22 февраля 2024

На зимнике в ЯНАО введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
На зимнике вводятся ограничения грузоподъемности Фото:

В ЯНАО на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 25 февраля с 08:00 вводятся весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«25 февраля с 8.00 часов на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонны. С 20.00 до 08.00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Аналогичное ограничение было введено на зимнике 21 февраля. Причины его не уточнялись.

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В ЯНАО на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 25 февраля с 08:00 вводятся весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «25 февраля с 8.00 часов на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонны. С 20.00 до 08.00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Аналогичное ограничение было введено на зимнике 21 февраля. Причины его не уточнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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