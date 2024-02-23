На зимнике в ЯНАО введены ограничения

На зимнике вводятся ограничения грузоподъемности
В ЯНАО на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги 25 февраля с 08:00 вводятся весовые ограничения на проезд. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«25 февраля с 8.00 часов на зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги вводятся ограничения. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для всех транспортных средств массой до 3,5 тонны. С 20.00 до 08.00 разрешено движение для всех ТС массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Аналогичное ограничение было введено на зимнике 21 февраля. Причины его не уточнялись.
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