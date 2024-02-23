23 февраля 2024

В Свердловской области без вести пропала 57-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, женщина, дорога, улица, морозный день
Местонахождение женщины неизвестно с 22 февраля (архивное фото) Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) пропала 57-летняя Надежда Никулина. Ее местонахождение неизвестно с 22 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала 57-летняя Надежда Никулина. Город Красноуфимск. С 22 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина может находиться в вашем городе, сказано в тексте.

Особые приметы женщины: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, берцы и серую шапку.

Если вы видели Надежду или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото:

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В Красноуфимске (Свердловская область) пропала 57-летняя Надежда Никулина. Ее местонахождение неизвестно с 22 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала 57-летняя Надежда Никулина. Город Красноуфимск. С 22 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина может находиться в вашем городе, сказано в тексте. Особые приметы женщины: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, берцы и серую шапку. Если вы видели Надежду или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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