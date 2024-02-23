Местонахождение женщины неизвестно с 22 февраля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) пропала 57-летняя Надежда Никулина. Ее местонахождение неизвестно с 22 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала 57-летняя Надежда Никулина. Город Красноуфимск. С 22 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина может находиться в вашем городе, сказано в тексте.

Особые приметы женщины: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, берцы и серую шапку.

Если вы видели Надежду или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Екатерины — 8 (953) 053-04-83.