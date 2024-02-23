В Свердловской области в последнее зимнее воскресенье ожидается сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области 25 февраля, в последнее зимнее воскресенье, прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В воскресенье, 25 февраля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — передает ГУ МЧС по Свердловской области со ссылкой на синоптиков. Свердловчан попросили быть бдительнее и соблюдать меры безопасности, в частности, не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций.

По прогнозу Уралгидрометцентра, 25 февраля на Среднем Урале будет переменная облачность, без осадков. Днем будет тепло — от +1 до -4 градусов.