23 февраля 2024

В Свердловской области в последнее зимнее воскресенье ожидается сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 25 февраля, в последнее зимнее воскресенье, прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«В воскресенье, 25 февраля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — передает ГУ МЧС по Свердловской области со ссылкой на синоптиков. Свердловчан попросили быть бдительнее и соблюдать меры безопасности, в частности, не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций.

По прогнозу Уралгидрометцентра, 25 февраля на Среднем Урале будет переменная облачность, без осадков. Днем будет тепло — от +1 до -4 градусов.

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В Свердловской области 25 февраля, в последнее зимнее воскресенье, прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. «В воскресенье, 25 февраля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — передает ГУ МЧС по Свердловской области со ссылкой на синоптиков. Свердловчан попросили быть бдительнее и соблюдать меры безопасности, в частности, не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций. По прогнозу Уралгидрометцентра, 25 февраля на Среднем Урале будет переменная облачность, без осадков. Днем будет тепло — от +1 до -4 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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