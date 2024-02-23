В Югорске (ХМАО) вечером 23 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Садовой. В результате пожара пострадало здание. Теперь оно непригодно для проживания. Власти города в ближайшее время решат вопрос о предоставлении погорельцам квартир из маневренного жилого фонда и единовременной выплаты.
«Вчера, 23 февраля, в Югорске на улице Садовой пожар повредил двухквартирный жилой дом. В огне пострадало только строение. В ближайшее время администрация Югорска рассмотрит вопрос о предоставлении маневренного жилья, а также единовременной выплаты», — сообщают власти города соцсети.
В одной из квартир проживала одинокая пенсионерка, а в другой — семья с двумя детьми. На помощь погорельцам пришли родственники и друзья, предоставив им временное жилье. Неравнодушные югорчане собрали для пострадавших вещи первой необходимости. О дальнейшей потребности в вещах, мебели и бытовой техники власти города пообещали информировать в соцсети.
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