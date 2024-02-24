Глава СНБО Украины: обещания президента США ничего не стоят

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Данилов оценил Будапештский меморандум Фото:

Подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

«Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — отметил Данилов в интервью британской газете Times. При этом он ничего не сказал про Великобританию.

Киев получил значительный ядерный арсенал после распада СССР. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, Великобританией и США и отказалась от своих запасов в обмен на гарантии безопасности. Украинские политики неоднократно заявляли, что жалеют о своем решении и хотели бы иметь ядерное оружие.

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Подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. «Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — отметил Данилов в интервью британской газете Times. При этом он ничего не сказал про Великобританию. Киев получил значительный ядерный арсенал после распада СССР. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, Великобританией и США и отказалась от своих запасов в обмен на гарантии безопасности. Украинские политики неоднократно заявляли, что жалеют о своем решении и хотели бы иметь ядерное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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