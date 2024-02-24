Глава СНБО Украины: обещания президента США ничего не стоят

24 февраля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Данилов оценил Будапештский меморандум Фото: Официальный сайт президента Украины Подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. «Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — отметил Данилов в интервью британской газете Times. При этом он ничего не сказал про Великобританию. Киев получил значительный ядерный арсенал после распада СССР. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, Великобританией и США и отказалась от своих запасов в обмен на гарантии безопасности. Украинские политики неоднократно заявляли, что жалеют о своем решении и хотели бы иметь ядерное оружие.

Подпись президента США под Будапештским меморандумом ничего не стоит. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По этому договору в 1994 году Штаты отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. «Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит», — отметил Данилов в интервью британской газете Times. При этом он ничего не сказал про Великобританию. Киев получил значительный ядерный арсенал после распада СССР. Однако в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, Великобританией и США и отказалась от своих запасов в обмен на гарантии безопасности. Украинские политики неоднократно заявляли, что жалеют о своем решении и хотели бы иметь ядерное оружие.