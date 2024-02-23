Под Екатеринбургом горит торговый центр. Видео

24 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В тушении задействованы 16 пожарников (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся торговый центр «Колхозный Двор». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре по улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. метров горит торговый павильон», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся торговый центр «Колхозный Двор». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре по улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. метров горит торговый павильон», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.