В тушении задействованы 16 пожарников (архивное фото)
В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся торговый центр «Колхозный Двор». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Поступило сообщение о пожаре по улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. метров горит торговый павильон», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.
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