23 февраля 2024

Под Екатеринбургом горит торговый центр. Видео

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, пожар, служба спасения, чрезвычайная ситуация, спасение, пожарная лестница
В тушении задействованы 16 пожарников (архивное фото) Фото:

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся торговый центр «Колхозный Двор». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Поступило сообщение о пожаре по улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. метров горит торговый павильон», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.

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В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся торговый центр «Колхозный Двор». Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о пожаре по улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. метров горит торговый павильон», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 16 пожарных и четыре единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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