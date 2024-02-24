Чем грозит Киркорову попадание под западные санкции

Адвокат Жорин: Киркорову грозит запрет на въезд в США при введении санкций
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Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров ранее попал под санкции Австралии Фото:
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Если народный артист России Филипп Киркоров попадет под санкции США и Евросоюза, то ему будет запрещен въезд в Штаты и Европу. Однако арест исполнителя маловероятен. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«При условии, что США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо западной страны», — заявил Сергей Жорин в разговоре с NEWS.RU.

Адвокат отметил, что под ограничения могут попасть и те, кто продолжает сотрудничество с певцом. Также будет введен запрет на заключение контрактов с западными компаниями и получение прибыли.

До этого Киркоров попал в санкционной список Австралии. Всего страна ввела ограничения против 55 россиян и 37 организаций. Представителям компании и гражданам РФ, которые попали в список, теперь запрещен въезд в Австралию. Также ограничения коснулись артистов Николая Расторгуева, Николая Баскова и Олега Газманова.

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Если народный артист России Филипп Киркоров попадет под санкции США и Евросоюза, то ему будет запрещен въезд в Штаты и Европу. Однако арест исполнителя маловероятен. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин. «При условии, что США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо западной страны», — заявил Сергей Жорин в разговоре с NEWS.RU. Адвокат отметил, что под ограничения могут попасть и те, кто продолжает сотрудничество с певцом. Также будет введен запрет на заключение контрактов с западными компаниями и получение прибыли. До этого Киркоров попал в санкционной список Австралии. Всего страна ввела ограничения против 55 россиян и 37 организаций. Представителям компании и гражданам РФ, которые попали в список, теперь запрещен въезд в Австралию. Также ограничения коснулись артистов Николая Расторгуева, Николая Баскова и Олега Газманова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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