Чем грозит Киркорову попадание под западные санкции

Если народный артист России Филипп Киркоров попадет под санкции США и Евросоюза, то ему будет запрещен въезд в Штаты и Европу. Однако арест исполнителя маловероятен. Об этом заявил звездный адвокат Сергей Жорин.
«При условии, что США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо западной страны», — заявил Сергей Жорин в разговоре с
Адвокат отметил, что под ограничения могут попасть и те, кто продолжает сотрудничество с певцом. Также будет введен запрет на заключение контрактов с западными компаниями и получение прибыли.
До этого Киркоров попал в санкционной список Австралии. Всего страна ввела ограничения против 55 россиян и 37 организаций. Представителям компании и гражданам РФ, которые попали в список, теперь запрещен въезд в Австралию. Также ограничения коснулись артистов Николая Расторгуева, Николая Баскова и Олега Газманова.
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