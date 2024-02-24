Николай Басков и Филипп Киркоров вошли в новый санкционный список Австралии

Филипп Киркоров и Николай Басков попали в санкционный список Австралии Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии, подтвердив свою поддержку Украины, опубликовали список российских граждан и организаций, в отношении которых были введены ограничительные меры. Артисты Николай Басков и Филипп Киркоров оказались включены в этот список.

«В санкционный список были внесены артисты Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, президент мотоклуба „Ночные волки“ Александр Залдастанов», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Австралии. Список санкционированных лиц включает 55 российских граждан, среди которых также находятся губернаторы Олег Кожемяко, Глеб Никитин, Владимир Солодов, Наталья Комарова, Мурат Кумпилов и Артем Здунов.

В него, среди прочего, вошли сенаторы Виктор Кресс, Александр Некрасов, Валерий Пономарев, Ильяс Умаханов, Арсен Каноков, Максим Кавджарадзе, Сергей Лукин, Людмила Нарусова, Дмитрий Василенко, а также представители ЛНР — Дарья Лантратова и Ольга Бас. Кроме того, ограничения были введены в отношении руководителей российских медиакомпаний — генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, президент управляющей организации ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“» Алексея Пиманова и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки, а также журналиста Артема Шейнина и политологов Дмитрия Куликова и Сергея Караганова.

В санкционный список вошел и ряд предприятий. Среди них Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», АО «Машиностроительная компания «Витязь», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, холдинг «Российские космические системы», АО «Росгеология» и другие. Также ограничения были введены в отношении трех белорусских и трех иранских предприятий, связанных с российским ВПК. В санкционный список также включено всероссийское движение «Юнармия».

С марта 2014 года Австралия ввела 28 раундов антироссийских санкций, затрагивающих более 1,1 тысячи граждан и 300 предприятий РФ и Белоруссии. Торговые отношения с Россией полностью прекращены, активы лиц в санкционном списке заморожены, а национальным организациям запрещено сотрудничество с санкционированными компаниями. Запрещен экспорт оружия, а российским банкам закрыт доступ к австралийским рынкам капитала. Также действует полный запрет на экспорт товаров и услуг для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых.