В суде рассмотрели дело пермского экс-депутата, который оставил сирот без дома

Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Прикамья Плюснина признали банкротом

24 февраля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Заявление о банкротстве Виктора Плюснина поступило в суд летом прошлого года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края 22 февраля признал банкротом бывшего депутата заксобрания региона Виктора Плюснина. Соответствующий документ содержится в базе данных ведомства. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для детей-сирот. «Суд принял решение признать Виктора Плюснина банкротом», — указано в документе. В исковом заявлении от 2023 года Плюснин написал, что задолжал более 56 млн рублей. По версии следствия, экс-парламентарий руководил строительством социального жилья в Добрянке. Новостройка была сдана с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Обвиняемым по делу о мошенничестве также проходит сын Плюснина.

Арбитражный суд Пермского края 22 февраля признал банкротом бывшего депутата заксобрания региона Виктора Плюснина. Соответствующий документ содержится в базе данных ведомства. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для детей-сирот. «Суд принял решение признать Виктора Плюснина банкротом», — указано в документе. В исковом заявлении от 2023 года Плюснин написал, что задолжал более 56 млн рублей. По версии следствия, экс-парламентарий руководил строительством социального жилья в Добрянке. Новостройка была сдана с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Обвиняемым по делу о мошенничестве также проходит сын Плюснина.