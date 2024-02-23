23 февраля 2024
22 февраля 2024

В суде рассмотрели дело пермского экс-депутата, который оставил сирот без дома

Обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Прикамья Плюснина признали банкротом
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, плюснин виктор, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края
Заявление о банкротстве Виктора Плюснина поступило в суд летом прошлого года Фото:

Арбитражный суд Пермского края 22 февраля признал банкротом бывшего депутата заксобрания региона Виктора Плюснина. Соответствующий документ содержится в базе данных ведомства. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для детей-сирот.

«Суд принял решение признать Виктора Плюснина банкротом», — указано в документе. В исковом заявлении от 2023 года Плюснин написал, что задолжал более 56 млн рублей.

По версии следствия, экс-парламентарий руководил строительством социального жилья в Добрянке. Новостройка была сдана с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Обвиняемым по делу о мошенничестве также проходит сын Плюснина.

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Арбитражный суд Пермского края 22 февраля признал банкротом бывшего депутата заксобрания региона Виктора Плюснина. Соответствующий документ содержится в базе данных ведомства. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для детей-сирот. «Суд принял решение признать Виктора Плюснина банкротом», — указано в документе. В исковом заявлении от 2023 года Плюснин написал, что задолжал более 56 млн рублей. По версии следствия, экс-парламентарий руководил строительством социального жилья в Добрянке. Новостройка была сдана с нарушениями. В здании не работали лифты, квартиры промерзали, а стены покрывались плесенью. Обвиняемым по делу о мошенничестве также проходит сын Плюснина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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