Die Zeit: Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу

24 февраля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Посещение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Одессы держалось в секрете Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одессу 24 февраля посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее о возможном прибытии Бербок на Украину не сообщалось, передают немецкие журналисты. «Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit. Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года. Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.

Одессу 24 февраля посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее о возможном прибытии Бербок на Украину не сообщалось, передают немецкие журналисты. «Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit. Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года. Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.