24 февраля 2024

Die Zeit: Бербок прибыла с необъявленным визитом в Одессу

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Посещение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок Одессы держалось в секрете Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одессу 24 февраля посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее о возможном прибытии Бербок на Украину не сообщалось, передают немецкие журналисты.

«Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit. Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года.

Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.

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Одессу 24 февраля посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ранее о возможном прибытии Бербок на Украину не сообщалось, передают немецкие журналисты. «Бербок прибыла в субботу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с визитом. Он первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, в город Одесса на берегу Черного моря», — передает газета Die Zeit. Уточняется, что Бербок отметила появление на пограничном переходе флаг ЕС. Она отметила, что Украина и Германия «вместе прошли этот европейский путь» за последние два года. Ранее Бербок заявлял, что западные страны не удерживали Украину от переговоров с Россией. По ее мнению, все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Бербок отметила, что Европа с начала СВО якобы работает над прекращением СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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