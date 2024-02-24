Бербок отреагировала на обвинения о саботаже переговоров между РФ и Украиной

24 февраля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок заявила, что Запад на самом деле выступает за мир на Украине, передает Bild Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Запада не удерживали Украину от переговоров с Россией. Все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Об этом сообщает Bild. «Тот, кто говорит, что поставки оружия Украине странами Запада продлевают конфликт, играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Это ложь, когда говорят, что Запад удерживает Киев от переговоров с Москвой», — написала Анналена Бербок в материале для Bild. Она также добавила, что в Европе с самого начала СВО якобы работают над завершением конфликта на Украине. Британские журналисты ранее писали, что США и Великобритания саботировали переговорный процесс с самого начала спецоперации. Все началось с марта 2022 года, когда Россия и Украина практически договорились о мире, но страны Запада убедили украинского президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Запада не удерживали Украину от переговоров с Россией. Все заявления об обратном она назвала ложной пропагандой, играющей на руку России. Об этом сообщает Bild. «Тот, кто говорит, что поставки оружия Украине странами Запада продлевают конфликт, играет на руку [президенту России Владимиру] Путину. Это ложь, когда говорят, что Запад удерживает Киев от переговоров с Москвой», — написала Анналена Бербок в материале для Bild. Она также добавила, что в Европе с самого начала СВО якобы работают над завершением конфликта на Украине. Британские журналисты ранее писали, что США и Великобритания саботировали переговорный процесс с самого начала спецоперации. Все началось с марта 2022 года, когда Россия и Украина практически договорились о мире, но страны Запада убедили украинского президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров.