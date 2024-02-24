Активист из ЯНАО доставил в зону СВО фонарик от юного ямальца, который он купил на накопленные деньги. Подарок от мальчика передали командиру.
«Я хочу фонарик вот такой передать, а еще пакет с конфетами», — рассказал мальчик. Видео с юным ямальцем опубликовали в telegram-канале «#МыРядом». На кадрах также сообщили, что ребенок потратил накопленные деньги на подарок бойцам.
Мальчик из ЯНАО является сыном начальника пожарной части Надыма. Также активист передал письма от детей из поселка Пангоды.
Ранее пятиклассники из Лабытнанги изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» отметили, что с начала СВО Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи.
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