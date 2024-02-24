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Мальчик из ЯНАО потратил накопленные деньги на помощь бойцам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Ямалец потратил свои сбережения на фонарик для бойцов Фото:

Активист из ЯНАО доставил в зону СВО фонарик от юного ямальца, который он купил на накопленные деньги. Подарок от мальчика передали командиру.

«Я хочу фонарик вот такой передать, а еще пакет с конфетами», — рассказал мальчик. Видео с юным ямальцем опубликовали в telegram-канале «#МыРядом». На кадрах также сообщили, что ребенок потратил накопленные деньги на подарок бойцам.

Мальчик из ЯНАО является сыном начальника пожарной части Надыма. Также активист передал письма от детей из поселка Пангоды.

Ранее пятиклассники из Лабытнанги изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» отметили, что с начала СВО Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи.

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Активист из ЯНАО доставил в зону СВО фонарик от юного ямальца, который он купил на накопленные деньги. Подарок от мальчика передали командиру. «Я хочу фонарик вот такой передать, а еще пакет с конфетами», — рассказал мальчик. Видео с юным ямальцем опубликовали в telegram-канале «#МыРядом». На кадрах также сообщили, что ребенок потратил накопленные деньги на подарок бойцам. Мальчик из ЯНАО является сыном начальника пожарной части Надыма. Также активист передал письма от детей из поселка Пангоды. Ранее пятиклассники из Лабытнанги изготовили больше сотни блиндажных свечей для отправки бойцам в зоне спецоперации. Представители регионального отделения партии «Единая Россия» отметили, что с начала СВО Ямал направил российским солдатам более 169 тонн гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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